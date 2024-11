Oasport.it - Basket, il girone dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2025 e le avversarie ai raggi X

Seconda finestra di qualificazionedelche sta arrivando per l’Italia; è la doppia sfida all’Islanda che vive della più immediata urgenza per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, che con due vittorie (o una combinazione di singola vittoria e due successi della Turchia sull’Ungheria) si garantirebbero l’accesso alla rassegna continentale. Prima il viaggio a Reykjavik, poi il ritorno a Reggio Emilia, infine, a febbraio, gli approdi in Turchia e di nuovo il passaggio in Italia per affrontare i magiari.Si tratta di squadre che cambiano anche un po’ il loro grado di forza a seconda delle varie questioni di Eurolega che possono capitare. In questo caso il capitolo NBA incide pochissimo, perché sono solo l’Italia e la Turchia ad avere giocatori oltreoceano (Simone Fontecchio e Alperen Sengun, fatto salvo il caso di Danilo Gallinari che aspetta, chissà se vanamente o meno, una qualsiasi chiamata).