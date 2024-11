Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. La Vis under 19 sbanca il campo della Virtus

Vittoria di enorme prestigio per il gruppo19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che riscatta la sconfitta per mano di Forlì eilBologna (71-76). Per i giovani ‘vissini’ è un successo che può rappresentare la svolta in campionato, dopo un avvio di stagione caratterizzato da tanti alti e bassi: a Bologna la Vis gioca una partita gagliarda, resta a contatto dei felsinei e all’intervallo conduce di due lunghezze sul 42-40. Nella ripresa si viaggia sul filo dell’equilibrio, al 30’ è 58-58 ma è negli ultimi dieci minuti che la truppa di coach Santi piazza le giocate decisive: parziale di 18-13 sulle ali di un immarcabile Dioli (23 punti alla sirena per lui) e successo fondamentale per 76-71, che ridà entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi ad un gruppo con grandi potenzialità che può carburare durante l’arcostagione.