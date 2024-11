Thesocialpost.it - Arezzo, esplosione alla Safimet: boato improvviso, danni alla struttura

Un’si è verificata a San Zeno all’interno di, una delle principali aziende in provincia dioperanti nel settore del recupero e della raffinazione di metalli preziosi, riconosciuta come la quarta per fatturato nella provincia. L’incidente ha avuto luogo intorno alle 10 di oggi, mercoledì 20 novembre.Le prime informazioni indicano che l’edificio ha subito seri, con il tetto che è parzialmente collassato e numerose vetrate andate in frantumi. Un forteha preceduto l’onda d’urto che ha seguito la deflagrazione. Fortunatamente, secondo le prime valutazioni del personale del 118 giunto sul posto, non risultano né vittime né feriti gravi, anche se ci sono persone che hanno subito intossicazioni a causa del denso fumo bianco che si è sviluppato. Quattro individui sono stati trasportati all’ospedale San Donato dicon codice verde per accertamenti.