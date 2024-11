Napolipiu.com - Alvino: ‘Massa per Napoli-Roma? a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”

Il giornalista napoletano preoccupato par la designazione arbitrale, ricordando alcuni precedenti del direttore di gara.Le polemiche arbitrali post Inter-, alimentate dalle dichiarazioni di Antonio Conte sul VAR, non accennano a placarsi. In questo clima di tensione, la designazione di Massa per la sfidaha suscitato perplessità negli ambienti partenopei.Carlo, intervenuto ai microfoni del programma RadioGoal, ha espresso molti dubbi sulla scelta dell’arbitro di Imperia: “Ho analizzato i precedenti di Massa e non sono tranquillo. In particolare, ricordo undove ha ricevuto voti bassi da tutti i quotidiani sportivi”.Il giornalista ha poi richiamato alla memoria un episodio della scorsa stagione che ha suscitato moltissime polemiche: “Contro l’Inter non fischiò un fallo su Lobotka che poi portò al gol dei nerazzurri.