Liberoquotidiano.it - Vino: Simonit&Sirch Academy, al via nuovi corsi delle Scuole di Potatura in campo

Roma, 18 nov. (Labitalia) - Al via ididiin. A organizzarli Simonit&Sirch, un'articolata piattaforma di formazione dedicata all'allevamento della vite basata su un ambiente di apprendimento virtuale e in. Unica nel suo genere a livello internazionale, offre sulla piattaforma 4on demand continuativi e 8 webinar registrati nelle vigne su tematiche diverse (, dendrochirurgia, parete fogliare) e numerosediin presenza in diverse regioni italiane e straniere. Le prossimedidi 1° livello prendono il via in novembre. Il pacchetto prevede 2online, Vine Pruner e Vine Pruner Advanced, e 3 giornate di esercitazioni pratiche, che si svolgeranno full time dalle 8.00 alle 17.00 tra novembre 2024 e gennaio 2025 per lainvernale e in primavera 2025 per la selezione dei germogli.