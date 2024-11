Ilgiorno.it - Valsassina, nessun segno di violenza: Corrado Paroli in fin di vita e la mamma morta a causa dei farmaci

Cassina(Lecco), 19 novembre 2024 –di, né sulla madre trovata, né sul figlio in fin disoccorso in extremis. Sarà l'autopsia, con i relativi esami tossicologici, già fissata per domani a stabilire le cause della morte di Margherita Colombo, la 73enne di Cassinache ieri mattina è stata trovata senzanella sua abitazione, al piano rialzato di una palazzina al civico 18 di via Castello. In casa con lei c'era anche il figlio, operaio di 48 anni: lui era incosciente ma vivo e adesso è ricoverato in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Il sospetto è che abbia tentato un gesto estremo ingerendo dosi eccessive di, probabilmente barbiturici, forse gli stessi che potrebbe aver somministrato alla. Anche per lui si attende però l'esito degli accertamenti clinici per sapere come e perché sia collassato.