Davidemaggio.it - Valeria Marini, De Lellis, Lamborghini, Malgioglio e Satta sono le ‘dive’ di Prime Video

Leggi su Davidemaggio.it

Alcuni nomi ve li abbiamo già svelati in tempi non sospetti. Oraha annunciato l’intero cast di Red Carpet – Vip al tappeto, nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band. Cinque i concorrenti definitida unsui social della piattaforma. A cominciare dagli onnipresenti Cristiano. Poi Giulia Dee Elettra, che hanno in comune curiosamente l’essere state rimpiazzate da Belen alla conduzione sui canali Warner Bros. Discovery. Infine Melissa, indicata fino all’ultimo come concorrente di questa edizione di Ballando (e ha accettato poi questo programma?!). Con loro, nei panni di bodyguards, Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.