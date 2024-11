Lapresse.it - This is Me, Toffanin incontra ‘Amici’ di successo

Leggi su Lapresse.it

Mercoledì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, al via il programma evento di questo autunno in tv:Is Me, racconto in tre puntate che vede protagonisti tantissimi talenti del canto e delladanza che hanno mosso i primi passi all’interno del talent show più longevo della Tv, Amici.Lo show, condotto da Silviaè il racconto di com’è nato il sogno, da dove è partito e come si è evoluto. In un bellissimo e spazioso studio televisivo la-che ha seguito l’evoluzioneartistica di tanti di questi ragazzi – accoglie, si confronta e dialoga con tanti protagonisti della musica e della danza per rivivere insieme le tappe della loro carriera iniziata tra i banchi della scuola del talent.Lì i ragazzi, non solo hanno studiato la tecnica, ma hanno imparato a seguire regole, disciplina, a stare su un palco, a conoscersi meglio e a fondo, a capire le proprie potenzialità, e grazie ai preziosi consigli diprofessionisti del settore hanno cominciato a capire come gestire le emozioni e rapportarsi con il pubblico.