Lapresse.it - Sottratto dal padre alla madre, ritrovato in California il piccolo Ethan

Leggi su Lapresse.it

Ilè statonegli Stati Uniti. Il bimbo di 7 mesidalè stato individuato dpolizia americana in. Gli agenti hanno individuato la posizione di Eric Oward Nichols, il, che avevail bambinoitaliana, Claudia Ciampa, di Piano di Sorrento. Dopo varie ricerche ed impedimenti, i poliziotti sono finalmente arrivatidimora di Eric. Il bambino è stato sottoposto subitocustodia delle autorità. In via d’urgenza, il giudice già ha emesso il primo provvedimento.Ilsarà affidato, che sta per prendere il primo volo per Los Angeles. Nei giorni successivi ci sarà poi un’altra udienza per discutere del rimpatrio del minore in Italia, ai sensi della convenzione dell’Aja. Si tratta di una vicenda triste, ma che sta trovando un lieto fine dopo mesi di angoscia per tutto il paese.