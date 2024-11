Thesocialpost.it - Ritrovato in California il piccolo Ethan: il padre lo aveva sottratto alla madre in Puglia

Piano di Sorrento (Napoli) – Lieto fine per la vicenda del, il neonato di appena sette mesi scomparso lo scorso 30 agosto. Il bambino,, Claudia Ciampa, durante una vacanza in, è statoinpolizia Usa, dove era stato portato dal, Eric Oward Nichols.Leggi anche: Scomparso 32enne brasiliano a Palermo, la: “Fernando ha bisogno di cure, aiutatemi”La scomparsa e le indaginiLa scomparsa e le indaginiIl casodestato grande preoccupazione: ilstatunitenseingannato l’ex compagna italiana e portato via ilsenza il suo consenso. Dopo settimane di ricerche, graziestretta collaborazione tra le autorità italiane e quelle americane, gli agenti sono riusciti a localizzare l’uomo e a mettere il bambino in salvo.