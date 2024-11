Cityrumors.it - Regionali Emilia-Umbria, una debacle che brucia ma la coalizione è granitica

La sconfitta elettorale inera attesa, ma quella intantissimo. La Meloni si complimenta, ma all’interno c’è tensioneUna sconfitta chetantissimo. Che inRomagna il centrodestra potesse perdere era stato messo in preventivo, ma che insi perdesse in questo modo assolutamente no, non era affatto previsto. Il vantaggio da questa estate era importante, ma col passare del tempo si è assottigliato fino ad essere esiguo e poi perdere in malo modo., unachema la(Ansa Foto) Cityrumors.itAll’inizio, subito dopo la fine delle elezioni, c’era un testa a testa che faceva sperare, ma col passare delle ore tutto è svanito. Alle 19.09, quando il quadro era piuttosto evidente, la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, direttamente dal Brasile dove si trova con gli altri leader internazionali, non può fare altro che riconoscere la vittoria dei candidati dell’opposizione.