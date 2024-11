Gaeta.it - Processo per la strage di Bologna: l’udienza di Gilberto Cavallini fissata per il 15 gennaio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unche segna un capitolo importante nella storia della giustizia italiana sta per riprendere. Il 152024 è stata stabilitaper il, ex terrorista dei Nar, che è stato condannato all’ergastolo per il suo coinvolgimento nelladel 2 agosto 1980 presso la stazione di. Si tratta di un caso che ha marcato profondamente la memoria collettiva del Paese, poiché l’attentato ha causato 85 vittime e oltre 200 feriti.segue un ricorso presentato dai difensori di, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, contro la sentenza di appello emessa a settembre 2023.Il contesto delladiLadirappresenta uno dei momenti più tragici e dolorosi della storia italiana, il cui impatto è ancora vivo nella memoria collettiva.