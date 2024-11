Napolipiu.com - Napoli – McTominay, solo un fastidio al piede: sarà valutato a Castel Volturno

Il centrocampista scozzese ha tranquillizzato lo staff medico deldopo l’uscita anticipata nel match con la Polonia.Sospiro di sollievo in casaper le condizioni di Scott. Il centrocampista, uscito anzitempo durante la vittoria della Scozia sulla Polonia (2-1), non ha riportato alcun problema significativo alla caviglia sinistra.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso calciatore ha rassicurato lo staff medico azzurro: ilaccusato riguarda solamente la pianta del, conseguenza di un appoggio errato durante una fase offensiva della sua nazionale.Nessuna preoccupazione, dunque, per il match contro la Roma. Il calciatore si unirà al gruppo dinella giornata di domani, dove il dottor Canonico e lo staff sanitario potranno valutare personalmente le sue condizioni.