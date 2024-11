Ilnapolista.it - Milan-Juventus, quale partita scudetto: è sfida per non buttare la stagione nel water (Ziliani ha ragionissima)

: èper non cadere nel baratro (ha ragione da vendere)Paolosu X scrive una verità persino scontata:non è affatto una, nessuna delle due squadre può ambire al tricolore. Certamente non la. Nemmeno ilche in teoria è certamente più forte ma anche più discontinuo.Le parole disu X sono un antidoto alla mielosità ipocrita dei media nazionali:A.A.A. Avviso urgente:non è una. È una“dentro o fuori” per non cadere nel baratro (e nell’incubo) dell’Europa League.I tifosi delle due squadre non saranno d’accordo, ma i “lavori in corso” dopo tre mesi di campionato parlano chiaro: oggi sognare il titolo sembra una follia. Per motivi diversi il rischio checorrono è quello di fallire la qualificazione alla prossima Champions, un’eventualità che avrebbe effetti catastrofici sia sotto il profilo sportivo che dei bilanci.