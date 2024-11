Anteprima24.it - Lega, Cantalamessa: “La nomina a commissario a Napoli è motivo d’orgoglio”

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’incarico didie provincia è per medi orgoglio e grande responsabilità: servire il mio partito nella mia terra, anche in questo nuovo ruolo, è un privilegio. Un impegno che porterò avanti con totale dedizione, pienamente consapevole delle nuove sfide che ci attendono a partire dalle prossime elezioni regionali”. Così in una nota il senatore napoletano dellaGianlucatodie provincia del partito. “Voglio esprimere – aggiunge – un sentito ringraziamento al segretario federale Matteo Salvini, al vicesegretario federale Claudio Durigon e al coordinatore regionale Gianpiero Zinzi per la fiducia concessa. Un ringraziamento va anche a Carmela Rescigno per l’egregio lavoro svolto finora comecittadino.