Sport.quotidiano.net - La ripresa degli allenamenti: il croato atteso in gruppo, stop cautelativo per l’argentino. Alle 11 riapre il cantiere per la Lazio. Erlic al rientro, Castro da valutare

Inizia la marcia di avvicinamento al match con la, in programma nel posticipo di domenica,20.45. Italiano e i rossoblù si ritroveranno questa mattina11 per lain vista del ritorno all’Olimpico, dopo il successo con i giallorossi che è costato la panchina a Juric: ritorno che segnerà l’inizio di un nuovo tour de force eesami di maturità contro le big. Risalita la china e scalata la classifica fino al settimo posto, il Bologna è ora chiamato a dimostrare di saper tenere il passo tra le grandi. Senza Ndoye, infortunato. Italiano dovrebbe però ritrovare Martin, che quest’oggi sarà rivalutato dallo staff medico e salvo sorprese riprenderà a lavorare con il, con il via libera per il ritorno tra i convocati a un mese esatto dalla lesione muscolare riportata alla vigilia della trasferta di Genova.