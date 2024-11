La commovente lettera di Federer a Nadal | Tiferò sempre per te

Leggi su Sportface.it

Nel giorno in cui Rafaelpotrebbe giocare il suo ultimo match della sua carriera (Coppa Davis contro l’Olanda), Rogerha pubblicato su Instagram unaper celebrare l’addio al tennis della leggenda spagnola. Qui di seguito il contenuto intero: “Cominciamo con l’ovvio: mi hai battuto, tante volte. Più di quante io sia riuscito a battere te. Mi hai sfidato in modi in cui nessun altro avrebbe potuto. Sulla terra rossa mi sembrava di entrare nel tuo giardino di casa, e mi hai fatto lavorare più duramente di quanto avrei mai pensato di poter fare. Mi hai fatto reinventare il mio gioco, arrivando persino a cambiare le dimensioni della mia racchetta, nella speranza di ottenere un vantaggio. E sai cosa, Rafa, mi hai fatto amare ancora di più il tennis. Che carriera incredibile hai fatto.