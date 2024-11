Lanazione.it - La cernita ora è più facile. Daedalus conosce i tessuti

Leggi su Lanazione.it

Si chiamaed è la nuova tecnologia semiautomatica per la selezione e la cerita di materiali e indumenti post consumo. A idearla è stata Next Technology Tecnotessile, Società nazionale di ricerca con sede a Prato ma operativa su scala europea, specializzata in ricerca e sviluppo tecnologico. L’innovazione che ambisce a rappresentare una novità epocale nel mondo tessile è stata presentata durante la fiera europea Ecomondo a Rimini, all’interno del Textile District, lo spazio espositivo che si candida a rappresentare la capitale della moda etica. Un’esposizione che ha visto la visita anche di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente. La progettazione e la realizzazione di questo impianto di selezione eautomatica nascono dall’esigenza di riciclare i capi tessili per ottenere nuovo filato e dal fatto che non è possibile assicurare i requisiti qualitativi e di composizione molto stringenti dei filati, necessari soprattutto in caso di avvio a riciclo chimico, con una semplicemanuale delle fibre per quanto esperta e specializzata.