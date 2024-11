Justcalcio.com - Jurgen Klopp “molto apprezzato” dai giganti spagnoli, con un ritorno alla dirigenza pubblicizzato: rapporto

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha lasciato il Liverpool nell’estate del 2024 per prendersi un anno sabbatico dgestione del calcio, ma secondo quanto riferito è in attesa del suo prossimo lavoro.Sebbenesia destinato a diventare il nuovo Head of Global Football della Red Bull all’inizio di gennaio, dopo aver firmato un contratto quadriennale con il fornitore di bevande energetiche, nel suo accordo è inserita una clausola di uscita nel caso in cui il posto nella nazionale tedesca diventasse disponibile .Tuttavia, è una squadra altrove in Europa che tiene d’occhioper un potenzialepotenziale successore di Diego Simeoneè riuscito l’ultima volta al Liverpool (Credito immagine: Getty Images)Secondo l’outlet spagnolo RelevoL’Atletico Madrid si sta preparando per la potenziale partenza dell’allenatore di lunga data Diego Simeone, con” nella squadra spagnola.