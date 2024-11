Fanpage.it - Il discorso nello spogliatoio della Francia prima di sfidare l’Italia: “Vendetta, vendetta, vendetta”

Leggi su Fanpage.it

E' diventato virale ildi Konaté, capitanocontro l'Italia, negli spogliatoi pocodi scendere in campo. Nelle sue parole, tutto l'orgoglio di voler prendersi la rivincita del flop all'esordio al Parco dei Principi: "Questa sera solo per l'orgoglio". E indicando la via giusta su come colpire e affondare la Nazionale di Spalletti: "Sui calci piazzati, poi Lucas Digne, ndr saprà cosa fare".