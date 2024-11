Formiche.net - Ecco strategia e implementazione dell’IA all’Inps

Leggi su Formiche.net

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando il nostro modo di lavorare e interagire, e l’Inps ha adottato questa tecnologia, trasformandola in un paradigma nei propri processi per migliorare i servizi ai cittadini e incrementare così il valore pubblico.L’Istituto vanta un’esperienza consolidata nel Machine Learning, applicato a tutti i livelli dei servizi. L’analisi di grandi volumi di dati consente di identificare tendenze e anche comportamenti sospetti, contribuendo così alla prevenzione e alla repressione delle frodi.“Basti pensare – spiega il direttore generale Valeria Vittimberga – che grazie al sistema di rilevazione del rischio ‘Sibilla’, siamo riusciti a bloccare oltre un miliardo di euro di potenziali indebite erogazioni di Rdc. Stiamo investendo nell’Intelligenza Artificiale per incrociare le banche dati e far così emergere indici di rischio.