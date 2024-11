Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Cenaia torna a correre. Fratres ok, Mobilieri no

IlPerignano vince il derby della Valdera contro iPonsacco e prende un’altra bella boccata d’ossigeno. E’ dei ragazzi di Roberto Falivena la copertina di questa settimana per le quadre di Valdera e zona del Cuoio del girone A di. Ilriscatta subito la sconfitta di Santa Croce contro la Cuoiopelli e batte il Real Forte Querceta. Ora gli arancioverdi di Nicola Sena sono secondi a tre punti dal Camaiore che ha pareggiato in casa contro il Castelnuovo Garfagnana. La Cuoiopelli, infine, regala un tempo al Viareggio, va sotto di tre gol, ma nella ripresa domina, segna due reti e per poco non porta a casa un pari clamoroso (per come si era messa la partita). A fine gara il tecnico Francesco D’Addario non nasconde l’amarezza per il risultato, ma fa i complimenti ai ragazzi.