Gaeta.it - Dua Lipa presenta un emozionante album dal vivo, in arrivo il 6 dicembre da Royal Albert Hall

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dua, la famosa cantante vincitrice di tre Grammy e sette Brit Award, sta per deliziare i fan con “DuaLive From The,” undalche uscirà il 6. Questo progetto non solo mette in risalto i suoi successi più acclamati, maanche una nuova interpretazione del suo brano “Radical Optimism“. La performance è stata realizzata con l’accompagnamento della Heritage Orchestra, composta da 53 musicisti, oltre a un coro di 14 elementi e alla sua band di sette membri, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.L’evento alla: un’esperienza straordinariaLaè uno dei luoghi più iconici di Londra per concerti e spettacoli dal. La scelta di esibirsi in questa storica location ha un valore speciale per Dua, che ha descritto l’esperienza come “diversa da qualsiasi altra cosa” affrontata nella sua carriera.