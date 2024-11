Linkiesta.it - Denunciare il mondo con il fascino scabroso dei suoni dei Mandy, Indiana

Giunto alla sua ventiduesima edizione, il C2C Festival (31 ottobre-3 novembre) si è sviluppato intorno al tema “Living with the Gods”, ispirandosi all’omonimo saggio dello storico d’arte britannico Neil MacGregor. «In unin cui la prossimità sembra rappresentare un pericolo e l’alterità diventa una minaccia, isperimentali e le forme d’arte performativa ricordano che credenze e pratiche condivise sono da sempre parte della società», spiegano in una nota gli organizzatori dell’ex Club To Club, che è molto più di un festival di musica elettronica, ma un punto di riferimento della scena avant-pop internazionale.«In questa visione – prosegue il comunicato – la dimensione sociale della festa nelle sue molteplici forme di manifestazione è uno straordinario collante in grado di sopravvivere ai tempi e alle diverse culture.