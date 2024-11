Gaeta.it - Caponata di melanzane, il grande classico rivisto da Giorgio Locatelli: aggiunge sempre questo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladirappresenta un autentico simbolo della cucina siciliana e della tradizione gastronomica italiana.delizioso stufato, realizzato cone una serie di ingredienti freschi, è perfetto per accompagnare piatti di carne, pesce o per essere servito come contorno vegetariano. Di recente, il celebre chef, noto per la sua capacità di reinterpretare i piatti tradizionali, ha condiviso la sua versione dellasui social, invitando tutti a cimentarsi in cucina con.Laè più di un semplice contorno; è un piatto ricco di storia e tradizione. Ogni famiglia siciliana ha la propria ricetta, con varianti che possono includere pinoli, uva passa o peperoni. Con la sua reinterpretazione,rende omaggio a questa tradizione, portando lain una dimensione moderna e creativa.