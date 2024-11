Billie Jean King Cup 2024 l’Italia vola in finale | le Azzurre battono la Polonia

Leggi su Ilfaroonline.it

La coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini supera 7-5, 7-5 nel doppio Katarzyna Kawa e Iga Swiatek, e portaa battere 2-1 lae conquistare un posto nellaallaCup per il secondo anno consecutivo.Grande impresa delledel doppio che hanno annullato tre set point nel primo parziale, vincendo poi sei game consecutivi nel secondo set. Sara Errani e Jasmine Paolini erano sotto 1-5, ed hanno rimontato per trionfare 7-5 arrivando inper la settima volta nella storia di questa competizione. (Fonte Adnkronos)Le dichiarazioni – Fonte supertennis.tv“Le mie ragazze non si sono mai arrese. Sono fierissima del mio team, di tutti quelli che lavorano per noi, per le ragazze, per far sì che entrino in campo preparate al meglio. Ma non è ancora finita, c’è ancora del lavoro da fare”.