Autonomia differenziata bocciata la mozione dell’opposizione | proteste in aula

La Camera ha respinto launitariache chiedeva di interrompere l’iter legislativo sull’, innescando fortiin. I deputati del centrosinistra hanno esposto il tricolore italiano dai banchi e intonato l’Inno di Mameli, gridando «vergogna». Laproponeva di bloccare le intese in corso con le regioni riguardo le materie non Lep e di sciogliere il Comitato per la determinazione dei Lep (Clep). Il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha difeso la posizione del governo, dichiarando che non si fermeranno «i negoziati con le Regioni che hanno chiesto l’», pur precisando che non avvierà nuovi tavoli «sino al deposito della sentenza» della Corte costituzionale. Calderoli ha inoltre ribadito il ruolo tecnico del Clep, respingendo la richiesta di sospenderne le attività, definendolo «un organo tecnico scientifico con funzioni meramente istruttorie».