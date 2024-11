Gaeta.it - Arresto a Parigi per l’estremista Gino Abazaj: l’eurodeputata Ilaria Salis si mobilita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’di Rexhino “ha suscitato un immediato riscontro politico, con, eurodeputata di Avs, che scende in campo per sostenere il militante. Accusata anch’essa da Budapest per gli stessi reati distrumentalizza la sua immunità parlamentare per richiamare l’attenzione sul caso, chiedendo lazione contro un’eventuale estradizione in Ungheria, paese che ha emesso un mandato d’europeo nei confronti del giovane.Il coinvolgimento diSecondo le indagini delle autorità ungheresi,ha fatto parte di un gruppo impegnato in attività di protesta a Budapest nel febbraio 2023. Insieme a militanti tedeschi di Hammerbund, avrebbe partecipato a una manifestazione contro l’estrema destra, in un contesto che ha visto la celebrazione del “Giorno dell’onore“, evento commemorativo dedicato alle vittime dell’Armata Rossa.