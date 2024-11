Lettera43.it - Antitrust Usa, il Dipartimento di Giustizia chiederà a Google di vendere Chrome

Leggi su Lettera43.it

potrebbe doveril proprio celebre browser,. L’indiscrezione arriva dagli Stati Uniti dove ildi, il Doj, avrebbe chiesto al colosso di Mountain View di cedere l’app per ripristinare la concorrenza nel settore delle ricerche online. A riportarlo è stato Bloomberg, che ha ricordato anche che nell’agosto 2024 il giudice Amit Mehta ha accusatodi «monopolio illegale». La lista dettaglia e definitiva di ciò che verrà chiesto alla big tech per porre rimedio a questa irregolarità sarà ufficializzata soltanto mercoledì 20 novembre.La barra del motore di ricerca di(Getty Images).L’elenco definitivo potrebbe includere anche Play e AndroidE le limitazioni imposte adal Doj potrebbero non essere ristrette al solo. Nel mirino deldisembrano esserci anche l’app store Play e Android, utilizzati dal colosso per favorire le ricerche online sui propri sistemi e prodotti.