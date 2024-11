Quotidiano.net - Al debutto ‘This is me’ il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin. Gli ospiti della prima puntata

, nota conduttrice italiana, al timone di “Verissimo” nel weekend di Canale 5, debutta con untelevisivo intitolato “This is Me”, che andrà in onda sulla stessa rete Mediaset a partire dal 20 novembre 2024. Questo show rappresenta un omaggio ai talenti emersi dalla celebre scuola di “Amici di Maria De Filippi”, un format che ha lanciato numerosi artisti nel panorama musicale edanza italiana. Format del“This is Me” è concepito come un viaggio emozionante attraverso le storie personali e professionali degli ex allievi di “Amici”. L'obiettivo principale delè celebrare i successi di questi artisti, mettendo in luce i sacrifici e le esperienze che li hanno portati a diventare figure di spicco nel mondo dello spettacolo. La trasmissione non si limita a performance musicali, ma include anche interviste intime e momenti di riflessione, permettendo al pubblico di conoscere meglio le vite e le aspirazioni dei protagonisti.