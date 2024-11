Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 18:15

DEL 18 NOVEMBREORE 18.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTIDALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONESUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATACI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA OPPOSTA, UN INCIDNETE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINACON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA FIORENTINISEMPRE IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIAPER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI RESTA INVARIATA LA SITUAZIONESI STA IN CODA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITASULLA CASSIA CODE A TRATTI DA VIA DEI DUE PONTI A LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIACI SPOSTIAMO SULLA CRISTOFORO COLOMBO FILE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIALE ALTRE NOTIZIEIL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINORIAPERTA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE GIARDINETTI INENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE, IL TRASPORTO PUBBLICOSULLA FERROVIA REGIONALEVITERBO LA CIRCONE è RALLENTATA TRA MONTEBELLO E FLAMINIO PER UN PROBLEMA ALLA LINEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONIÈ IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DI ASTRAL SPADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral