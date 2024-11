Secoloditalia.it - Umbria ed Emilia Romagna al centrosinistra, ma è record d’astensione. Meloni: “Auguri ai nuovi presidenti”

Non ha riservato sorprese il voto alle regionali in, dove la vittoria delcon Michele de Pascale era ampiamente attesa ed è arrivata con il qualcosa più del 56% contro il 40% di Elena Ugolini per il centrodestra (dato aggiornato a 4.021 sezioni su 4.529). Con distacco minore, ma comunque con una vittoria piena, ilcon Stefania Proietti si è aggiudicato anche l’contro l’uscente Donatella Tesei: a circa metà dello spoglio la prima era al 51,56%, la seconda al 45,73%. “Desidero rivolgere i mieidi buon lavoro aidella Regione, Stefania Proietti, e della Regione, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità”, ha scritto su X il presidente del Consiglio Giorgia, in queste ore impegnata coi lavori del G20 in Brasile.