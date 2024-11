Tanti auguri alla Basilica di San Pietro | dopo 120 anni di lavori venne consacrata il 18 novembre del 1626

Leggi su Funweek.it

Ladi Sanè una delle attrazioni da visitare quando si arriva a Roma. La città eterna è ricca di monumenti e opere d’arte e il Vaticano rientra nella liste dei luoghi da vedere almeno una volta nella vita. A tal proposito, cosa sappiamo sull’edificio religioso? Roma,versario delladi SanIl 18si celebra l’versario della consacrazione delladi San. Era ilquando Papa Urbano VIII fece sì che ciò avanche se la sua costruzione fu voluta nel 1506 da papa Giulio II della Rovere. Un po’ di storiaLadi Sana Roma è da tutti conosciuta per la sua valenza religiosa, simbolo universale, in quanto principale tempio della Cristianità. La frase del Vangelo di Matteo, testimonia il primato diquale pilastro della Chiesa Cattolica: “Tu seie su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.