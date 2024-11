Davidemaggio.it - Segreti di Famiglia, anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024: Engin avvelenato

©US Mediaset Nuovo mistero adi. Chi ha, rinchiuso in carcere per l’omicidio della giovane Inci? Nelle puntate della dizi in onda questa settimana, lo psicopatico avvocato viene infatti ritrovato in cella, privo di sensi, dalle guardie del carcere, che danno subito l’allarme e lo portano in ospedale. Chiunque potrebbe avere tentato di fargli del male, date le minacce rivolte dallo stessoa diversi personaggi negli episodi precedenti.diè in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10, in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.dida lunedì 18 a venerdì 22Lunedì 18: Pars ha dei dubbi su SedaLa cella diviene perquisita dai secondini che trovano il suo cellulare sotto il materasso della branda.