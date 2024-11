Gaeta.it - Papa Francesco: la malnutrizione richiede una strategia globale al G20

Facebook WhatsAppTwitter La questione dellae della povertà è tornata al centro del dibattito internazionale, grazie a un messaggio delal G20.ha messo in evidenza la necessità di una visione e unaa lungo termine per affrontare questi problemi, sottolineando l’importanza dell’AlleanzaContro la Fame e la Povertà. Questa alleanza potrebbe rappresentare un punto di svolta negli sforzi globali per la lotta contro la fame e per lo sviluppo nei paesi più vulnerabili.Il messaggio delsul diritto al ciboNel suo intervento, pronunciato dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin,ha ribadito un concetto fondamentale: il cibo deve essere considerato un diritto inalienabile per ogni individuo. Questo spunto è cruciale per comprendere la gravità della situazione attuale in cui la fame continua a rappresentare uno scandalo inaccettabile.