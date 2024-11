Ilrestodelcarlino.it - Nonna Laurina fa 100 anni. “Il segreto? La petrangola”

Ferrara, 18 novembre 2024 – L’attesa per i 100tra una partita die bridge. A Lagosanto grande fermento tra figli, nipoti e pronipoti diGrassi, che il prossimo 27 novembre taglierà l’invidiabile traguardo del secolo di vita. Il tutto in piena lucidità mentale e qualche acciacco fisico, ha vissuto una vita ricca di esperienze che raccontano un pezzo della storia della comunità del basso ferrarese.è cresciuta con la sua giovinezza nel post prima guerra mondiale, per poi vivere da neo mamma nella Seconda guerra mondiale.Grassi ha sempre abitato e vissuto a Lagosanto, si è sposata con Dino Fogli ed avuto quattro figli, tre femmine e un maschio. Nella sua vita ha lavorato molto come bracciante agricola, non riuscendo a frequentare le scuole, quindi ancora oggi fatica a scrivere, ma conosce bene i numeri.