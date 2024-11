Superguidatv.it - Mia con Edoardo Leo: trama, cast e quando in tv del film

Leggi su Superguidatv.it

Leo è il protagonista di Mia. Il, uscito nelle sale lo scorso anno, arriva ora in chiaro in tv e tratta un tema molto importante. Vediamo insieme la, ilandrà in onda.Mia, ladeldrammatico conLeo ein tvIl rapporto tra genitori e figli è al centro del nuovodi Ivano De Matteo. Attraverso un linguaggio che parla direttamente ai giovani, il regista ha voluto raccontare uno spaccato dei nostri giorni. Dopo essere stato distribuito sulle piattaforme di streaming, Mia andrà in onda in chiaro venerdì 22 novembre 2024 in prima serata su Rai2 alle ore 21.20.Ma qual è lanel dettaglio? Ilracconta la storia di una famiglia semplice in cui entra violentemente il 20enne Marco. Il giovane, che si rivelerà un manipolatore, stravolge la vita della quindicenne Mia alle prese con la sua prima storia d’amore.