Udine20.it - Mercatini di Natale a Ragogna. 30 novembre e 1 dicembre 2024

La Pro Loco didà il via all’Avvento, offrendo alla comunità e ai visitatori due giorni dinatalizi in una magica atmosfera fatta di luci, musica e intrattenimento. Quest’anno,accoglierà nuovamente idipresso il parco festeggiamenti, che ospiterà quasi 40 bancarelle e numerosi eventi pensati per divertire grandi e piccini, con una proposta enogastronomica perfettamente in linea con l’atmosfera delle feste. Il 30sarà una giornata speciale dedicata ai più piccoli e ai ragazzi. L’accensione dell’albero didarà il via alle celebrazioni con le esibizioni dei bambini della scuola dell’infanzia, i cori natalizi degli alunni della scuola primaria, i ragazzi del Consiglio comunale delle scuole medie e i giovani del centro per disabili “Il Samaritan.