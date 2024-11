Romadailynews.it - MediCinema: Oceania 2, una proiezione speciale di raccolta fondi

Il tuo aiuto può fare la differenza.IL CINEMA CURA DAVVEROItalia, un’associazione no profit che si impegna a portare il cinema negli ospedali come strumento di cura per adulti e piccini, ha organizzato unadidi2 presso il The Space Moderno a Roma alle ore 20:00. “Aiuta l’organizzazione ad essere uno strumento di cura complementare, nei percorsi riabilitativi, nelle forme di disagio e nella fragilità, portando conforto e gioia quando ce n’è più bisogno”.L’ingresso è su donazione da 15euro. I bambini sotto i 6 anni non pagano.Clicca qui per prenotarti. NB: Bisogna prenotarsi entro e non oltre il 24 novembre. Senza prenotazione non si può accedere in sala.Per ulteriori informazioni invitiamo a visitare il sito ufficiale: www.-italia.