Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 6-3, 2-3, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: la polacca annulla palle break a suon di ace

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP15-0 Largo il diritto a sventaglio della.2-3 Ed altro ace di. E’ stata a lungo n.1 del mondo, adesso è n.2: non deve stupirci. Ma dobbiamo continuare a crederci e lottare.A-40 Lunga la risposta di diritto di, maaveva servito un’ottima prima esterna.40-40gioca sulla riga il diritto inside-out in uscita dal servizio.40-Acomanda da fondo campo, in rete il diritto della.40-40 Ancora un ace a salvare. Traiettoria esterna.30-40 Non è magia, è Jasminenon chiude lo smash, l’azzurra pesca un passante di rovescio lungolinea irreale!30-30sbaglia malamente di diritto.30-15 In rete la risposta di diritto dell’na.