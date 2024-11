Ilfattoquotidiano.it - Le parole di Delmastro sui detenuti per me strizzano l’occhio a chi vorrebbe abrogare il reato di tortura

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’intima gioia” che il Sottosegretario alla “Giustizia” Andreaha voluto condividere col pubblico qualche giorno fa, oltre ad essere un’offesa ai valori repubblicani, potrebbe anche integrare ildi istigazione allae per questo credo che sia stata una uscita tutt’altro che estemporanea. Temo che sia stata piuttosto una tappa ben studiata nel percorso tanto caro a Fratelli d’Italia che punta all’abrogazione deldi.Il fatto è noto e lo richiamo per sommi capi: il Sottosegretario, commentando pubblicamente i nuovi mezzi a disposizione della Polizia Penitenziaria per il trasporto dei, in un climax retorico per nulla improvvisato, ha evocato l’intima gioia provata nell’immaginare quanto fossero rassicurati i cittadini italiani dal sapere come si possano incalzare, come si possano non far respirare idietro quei vetri oscurati.