L'arcobaleno napoletano: premi e beneficenza per la lotta al melanoma al Teatro Sannazaro

Facebook WhatsAppTwitter L’appuntamento è fissato per il 2 dicembre 2024, quando ildi Napoli ospiterà la tredicesima edizione de ““, un evento che celebra l’impegno nel settore della salute e della cultura. Ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso, ilo mette in luce personalità che, negli ambiti più vari, hanno contribuito al progresso sociale, culturale e sanitario, sostenendo la FondazioneONLUS, diretta dal professor Paolo Ascierto, illustre oncologo del locale Istituto Tumori Pascale.Conferenza stampa e dettagli dell’eventoL’evento sarà svelato ufficialmente mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 12, durante una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Attesi al tavolo dei relatori ci saranno diverse figure di spicco, inclusi l’assessore comunale alla salute, Vincenzo Santagada, l’ideatrice Anna Capasso, e il dottor Corrado Caracò per l’Istituto Tumori Pascale.