Kering, cambio ai vertici di Saint Laurent e Balenciaga

Roma, 18 novembre 2024 – Dopo i rumors arriva ora l’ufficialità: grandi cambi, anche se tutti all’interno del Gruppodi Francois Henri Pinault aidi due dei suoi principali brand di moda. Cèdirc Charbit (fino a ieri Ceo di) viene nominato CEO dimentre Gianfranco Gianangeli diventa CEO di, entrambi a partire dal 2 gennaio 2025. Stesso giorno di inizio incarico come Ceo di Gucci per Stefano Cantino (arrivato nel marchio principe del gruppo nel maggio scorso da Louis Vuitton e nominato ad ottobre amministratore delegato). Tutti i manager dei brand riporteranno a Francesca Bellettini,Deputy CEO, responsabile per il Brand Development, che da inizio nuovo anno sarà interamente dedicata allo sviluppo di tutte le Maison di Moda, Pelletteria e Gioielli di