Calciomercato.it - Juve-Milik, addio a gennaio: ok di Giuntoli, destinazione a sorpresa

Leggi su Calciomercato.it

Possibile cessione nel mercato invernale per l’attaccante polacco: il club bianconero ha dato l’ok per un affare aC’è ancora attesa per quello che sarà l’esordio stagionale di Arekcon la maglia dellantus. Ad inizio ottobre l’attaccante bianconero è stato sottoposto ad un intervento di sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro e il suo rientro potrebbe concretizzarsi a metà dicembre., ok diper la cessione di(LaPresse) – Calciomercato.itIl polacco però potrebbe restare in bianconero solo fino a, perché nonostante ancora non sia mai sceso in campo, il giocatore ha mercato e ha interesse soprattutto dall’estero. Dalla Polonia sottolineano infatti chepotrebbe lasciare lantus ae il club bianconero avrebbe già dato il benestare per una possibile partenza.