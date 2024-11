Metropolitanmagazine.it - Israele attacca Beirut, ucciso il portavoce capo di Hezbollah

Un attacco aereo israeliano nel centro dihadomenica ildi, Mohammed Afif.ha colpito il palazzo degli uffici del partito arabo socialista Baath, dove si trovava il responsabile delle relazioni con i media del gruppo islamista libanese, molto in vista da quando il conflitto con Tel Aviv si è inasprito a fine settembre.Il palazzo in cui si trovava Afif era la sede del partito Baath, l’emanazione libanese di uno dei più importanti partiti del Medio Oriente a cui appartiene, per esempio, il dittatore siriano Bashar al Assad. La morte di Afif è stata confermata tra gli altri dal leader libanese del partito, Ali Hijazi, che non si trovava nell’edificio quando è stato distrutto ma che ha postato sui social media una foto di lui e Afif con scritto: «Che Dio abbia pietà di te.