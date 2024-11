Incidente choc tra volanti della polizia | lo schianto tremendo poi la terribile scoperta sul giovane agente a bordo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragedia a Roma: un poliziotto di 30 anni perde la vita in unfra. Una tragica collisione tra due autodi Stato ha causato la morte di undi 30 anni e il ferimento di altri tre poliziotti nelle prime ore di oggi, lunedì 18 novembre, a Roma. L’è avvenuto in via dei Monfortani, nel quartiere Torrevecchia, e ha coinvolto dueimpegnate in operazioni diverse.Secondo le prime ricostruzioni, una delle pattuglie era diretta verso una rissa in corso, mentre l’altra, appartenente al distretto di Primavalle, stava trasferendo un fermato in questura. L’impatto è stato violento, provocando la morte sul colpo del. Gli altri tre colleghi sono rimasti feriti, così come il fermato che si trovava a. Sul posto sono intervenuti il 118 e poi i Carabinieri e gli agentilocale di Roma Capitale per eseguire i rilievi e chiarire la dinamica dell’, attualmente in fase di verifica.