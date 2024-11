Il panino che non poteva mangiare e la mancata rianimazione | così è morta Margaret Spada nella clinica dove si pagava cash

Leggi su Open.online

Un edema cerebrale «gravissimo e imponente». E una polmonite ab ingestis, legata a unmaniato qualche ora prima. Senza indicazioni di restare a digiuno prima dell’intervento. Questo hanno scritto i medici del Sant’Eugenio riguardo Agataquando la 21enne è arrivata al pronto soccorso. Ovvero dopo l’operazione di chirurgia estetica in via Pavese all’Eur. La ragazza di Lentini èdopo tre giorni di coma. Secondo i dottori che l’hanno vista per la prima volta «i dati riportati in anamnesi non sono concordanti con la gravità del quadro clinico». E ora il pm Erminio Amelio indaga sulla probabile mancanza di dotazioni per l’emergenza, sulle comunicazioni non corrette al 118 e sulle manovre praticate (o no?) quando ha cominciato a sentirsi male.«Somministrato anestetico locale»Sul motivo del decesso dopo l’autopsia e in attesa dei risultati degli esami tossicologici ci sono quattro ipotesi.