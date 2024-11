Quotidiano.net - Il manager si ispira al pensiero di Socrate. Nasce il Laboratorio di filosofia dell’impresa

AFFIDARSI almorale di, alle idee di Platone, alla metafisica di Aristotele, o alcritico dei filosofi contemporanei, per migliorare la gestione e le strategie delle imprese contemporanee. È la sfida lanciata dal ‘di’, un progetto nato dalla collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e Confindustria Bergamo, fondato sulla convinzione che il sapere filosofico sia uno strumento non solo teorico, ma utile e concreto oggi, per il mondo del lavoro e il successo di un’attività imprenditoriale. Ilpropone un percorso di incontri e laboratori in cui ilcritico e filosofico sarà applicato in molti ambiti della vita d’impresa: dalla gestione delle risorse umane alla selezione e reclutamento del personale, dalla formazione e sviluppo delle risorse interne, fino all’employer branding e alle strategie di attrazione dei talenti.