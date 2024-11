Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Federica Petagna si sono baciati nella Casa: l’inaspettata confessione

Sarebbe scoppiato un baciodelfra.L’ex protagonista di Temptation Island ieri si è confidato con Jessica Morlacchi, lasciandosi andare a una inaspettata, o forse no,.Stando a quanto raccontato dal gieffino, fra i due sarebbe scoccato un bacio prima che Stefano Tediosi varcasse la porta rossa:La mia parola non è solo per quello che ho visto, ho pensato che ha fatto o ha fatto. Per quello che è successo poco prima. Non parlo di prima di entrare qua. Parlo di qua. Però non voglio aprire altri argomenti per non mettere in difficoltà lei. Quindi automaticamente do valore alle cose a prescindere da tutto.Secondo la cantante, dopo otto lunghi anni d’amore ci può stare che possa scattare un bacio:Non è cattiva luce, siete stati insieme otto anni, può capitare che vi scappi un bacio.