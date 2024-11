Anteprima24.it - Fondazione Vassallo: “Un Weekend di Speranza tra Salerno, Agropoli e Battipaglia”

Tempo di lettura: 3 minutiUn fine settimana intenso e partecipato ha attraversato la provincia di, segnando un momento cruciale per il territorio: tra, si sono tenute tre tappe della presentazione del libro “Il Vento tra le Mani”, scritto da Dario, Presidente della. “Il Vento tra le Mani” non è solo una raccolta di ricordi, ma una testimonianza diretta e coraggiosa di chi ha vissuto in prima linea le vicende di Angelo. L’opera descrive l’impegno del Sindaco Pescatore nel difendere il suo territorio contro corruzione e criminalità, delineando un progetto di gestione del territorio fondato sulla legalità, la trasparenza e la tutela dell’ambiente. Tuttavia, dopo il suo tragico assassinio, la politica cilentana ha preso una direzione opposta, dando vita a quello che oggi è noto come “Sistema Cilento”, una realtà oscura che ha soffocato la crescita e la libertà del territorio.